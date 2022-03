(video) Igor Grosu, înconjurat de bodyguarzi. Consilier PAS: Așa om mic și atâta pază?! Grosu: Dă-i afară!

13:20

Maib este onorată să fie premiată pentru al șaselea an consecutiv cu distincția „Cea mai bună bancă în Moldova” (Best Bank in Moldova) în cadrul competiției organizată de revista Global Finance. La cea de-a 29-a ediție a concursului „Best Bank Awards”, alături de bănci din 21 de țări din Europa Centrală și de Est, maib a fost apreciată de publicația internațională ca fiind cea mai bună bancă din țară pentru progresul realizat și rezultatele obținute.