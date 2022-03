Peste 1 600 de copii din familiile refugiate din Ucraina, încadrați în școli și grădinițe din Moldova

10:50

8 tone de produse medicale, medicamente, teste rapide antigen la SARS-CoV-2 și echipamente personale de protecție au fost livrate de World Health Organization in Moldova cu suportul European Union in the Republic of Moldova și altor parteneri pentru necesitățile refugiaților din Ucraina, aflați în Moldova. În total, Organizația Mondială a Sănătății a livrat: 55 de […]