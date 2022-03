PAS refuză inițiativa PSRM menită să excludă presiunile financiare asupra cetățenilor și businessului: Trebuie să colectăm impozitele

10:20

În acest an, de Paște, pensionarii și familiile cu venituri mici nu vor primi un ajutor unic de 1000 de lei. Anunțul a fost făcut de către premierul Natalia Gavrilița, după ședința Guvern, de miercuri 23 martie. Șefa cabinetului de miniștri a numit aceste ajutoare „pomeni”. „În timpurile când indexarea era cu 19 lei, anul [...] The post VIDEO // „Fără pomeni de Paște!” Gavrilița spune că pensionarii nu vor primi câte 1000 lei appeared first on politics.md.