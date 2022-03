Atenție șoferi, străzi în reparație. Vezi traseele pe care mai bine să le ocolești

21:50

Are o înălțime de invidiat și se face remarcat oriunde. Vorbim despre Andrei Gosav, de 19 ani, un militar în termen din Brigada de infanterie motorizată ”Dacia” din Cahul, care are o înălțime de peste doi metri și este cunoscut ca cel mai înalt soldat al Armatei Naționale. De mai bine de două luni, tânărul muncește în cantina ostășească, unde are grijă de alimentația colegilor din brigadă. Chiar dacă întâlnește dificultăți, soldatul se mândrește cu o mobilitate de invidiat și se visează militar în Garda de Onoare a Republicii Moldova. Urmăriți-i povestea în cele ce urmează.