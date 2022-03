Percheziții într-un dosar ce vizează eliberarea actelor pentru obținerea permiselor de conducere, efectuate de ofițerii CNA și procurorii anticorupție

09:20

Portalul Anticorupție.md explică „De ce au bătut mascații la poarta magistratei Tamara Chișcă-Doneva. Vicepreședinta Curții Supreme de Justiție, Tamara Chișcă-Doneva, deține în proprietate o zonă de agrement lângă satul Ratuș din raionul Criuleni, o livadă mică, și o casă de vacanță pe malul iazului. Gospodăria nu se regăsește în declarația de avere a magistratei, la fel, nici în cea a soțului, vameșul Vasile Chișcă. Aceasta a servit motiv pentru ca procurorii anticorupție să-i intenteze magistratei un dosar penal pentru îmbogățire ilicită. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat, marți, undă verde pentru a fi efetuate percheziții la domiciliul și în biroul vicepreședintei Curții Supreme de Justiție, Tamara Chișcă-Doneva. Decizia a fost luată cu ușile închise, iar imediat ce au obțonut acordul, procurorii și mascații s-au dus la Curtea Supremă de Justiție ca să facă percheziții în biroul magistratei. Afacerea magistratei se află pe teritoriul comunei Drăsliceni, între satele Ratuș și Logănești, nu departe de traseul Chișinău-Bălți, la o distanță de circa 18 km de la Chișinău. Oamenii din sat susțin că acolo erau terenuri agricole pe care soții Chișcă le-au procurat de la persoane fizice. Mai întâi a fost construit bazinul acvatic, apoi casa de vacanță și celelalte acareturi. Pe malul iazului au fost amenajate cinci foișoare din lemn, care sunt oferite contra plată celor care vor să se odihnească. „Am fost acolo odată, am avut un eveniment de familie. Am închiriat un foișor. Totul este amenajat ca la carte. Este masă, este grătar, sunt angajați care au grijă de curățenie, securitate”, a declarat un locuitor din Măgdăcești pentru Anticorupție.md. Acesta a mai spus că alături și-a făcut un iaz mai mic și o căsuță un consătean de al său, care i s-a plâns că ar avea probleme cu „boierii de la Chișinău”. Locuitorii din Ratuș susțin că mult timp nu au știut cine este proprietarul zonei de agrement de lângă satul lor. „Când întrebam de angajații de acolo, ne spuneau că are legătură cu cei de la cariera din Micăuți. Nu demult s-a aflat că proprietară este o mare judecătoare de la Chișinău. Înainte puteau să se odihnească acolo și oamenii din sat, care plăteau. Dar acum vin de la Chișinău doar”, a spus un locuitor din Ratuș, pentru Anticorupție.md.