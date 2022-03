VIDEO | În Mariupol nu mai este deloc mâncare. O supă trebuie să ajungă patru zile la opt oameni

20:35

Soldatul ucrainean de pe Insula Șerpilor, care a rostit celebrul îndemn „Navă rusească, du-te dracu!” (Russian warship, go fuck yourself), a fost decorat pentru serviciile sale, a anunțat Ministerul Apărării de la Kiev, potrivit The Guardian. Soldatul, care inițial fusese declarat mort alături de camarazii săi, a fost de fapt luat prizonier și eliberat ulterior.