Ștefan Gligor: Sunt subiecte de ineficiență, dar pe perioada războiului evităm confruntările politice

15:00

Din cauza conflictului din Ucraina și a crizelor asociate, peste 30% din populația din Moldova ar putea trăi sub pragul sărăciei, iar în următorul an fiecare al doilea moldovean riscă să devină sărac. Prognozele aparțin Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care precizează că, în cazul unui război prelungit în Ucraina,... The post Un război prelungit în Ucraina ar aduce mii de moldoveni sub pragul sărăciei, PNUD appeared first on Portal de știri.