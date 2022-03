CNN: Luptele continuă în suburbiile Kievului

11:40

Ce facem cu omul de PR, îl mai ținem sau nu în companie? Acum, când totul pare a fi ușor de setat cu ajutorul tehnologiilor, iar granița dintre marketing și PR s-a cam șters, poate ar fi cazul să reinventăm această meserie? Dispare sau nu omul de PR in-house? Mai avem sau nu nevoie de agenții care să ne livreze servicii de comunicare outsourcing? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care încerc să răspund de când am plecat din agenție unde am lucrat pentru clienți mari și mici. Dar și de când am lansat propria afacere, în care alerg după clienți mai mari sau mai mici. Deci, mai este sau nu nevoie de abilitățile pe care le-am dezvoltat în ultimii 12 ani? Haideți că vă povestesc ce am înțeles eu după doi ani de pandemie care mi-au servit drept perioadă de documentare.