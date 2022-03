COMENTARIU. Ucrainenii vor descoperi curând un paradox: amărăciunea victoriei

11:20

Mașina cu care călătorește Vladimir Putin este una demnă de filmele James Bond. Potrivit The Sun, este blindată și poate rezista chiar și atacurilor cu arme chimice. În plus toți pasagerii ar supraviețui chiar dacă mașina s-ar scufunda în apă, deoarece este complet etanșă. Potrivit sursei citate, bolidul a costat 1.308.900 dolari. Are anvelope care […] Articolul Bolidul indestructibil al lui Putin. A costat peste un milion de dolari și rezistă și la atacurile cu bombe chimice apare prima dată în Bani.md.