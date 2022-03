VIDEO Soldatul ucrainean din Insula Șerpilor care a înjurat militarii ruși a fost decorat

19:20

Trei producători de bere cunoscuți în toată lumea își sistează activitatea în Federația Rusă, în semn de protest față de invazia Ucrainei. • Producătorul danez Carlsberg pleacă în totalitate de pe piața rusă. Pe 28 martie a fost făcut anunțul, potrivit căruia producătorul își vinde de urgență afacerea din Rusia. Compania și-a cerut scuze în […]