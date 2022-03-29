Анонс мероприятий на 30 марта
Новости Приднестровья, 29 martie 2022 17:50
Анонс мероприятий на 30 марта
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07:20
Ожидается сильный холодный ветер
26 martie 2022
25 martie 2022
17:50
09:00 Митинг, посвящённый Дню освобождения села Андреевка, литературно-музыкальная композиция Рыбницкий район, с. Андреевка, братская могила советских воинов и памятник односельчанам, погибшим в годы ВОВ 09:00 Международный турнир на призы Даниелы Могурян по художественной гимнастике 10:00, 12:00, 14:00 Занятия с детьми-участниками проектов «Волшебная мастерская» и «Творческий калейдоскоп» Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей 10:00 Митинг «Нам эхо памяти дано…», посвящен...
10:20
Завершили иммунизацию уже свыше 143 тысяч приднестровцев
24 martie 2022
23 martie 2022
22 martie 2022
17:10
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
21 martie 2022
16:50
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
20 martie 2022
18 martie 2022
18:30
Изменения затронут все отделения клиники общей площадью 3800 квадратных метров
17 martie 2022
16:00
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12:50
Что означает заявление Парламентской ассамблеи Совета Европы по Приднестровью
10:20
49 приднестровцев прошли ревакцинацию
16 martie 2022
19:20
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
17:50
Мероприятия, посвящённые 30-й годовщине со дня образования Народного ополчения ПМР Григориопольский район, п. Карманово, братская могила, памятник «Воину-освободителю», памятные знаки 09:00 Возложение цветов к могилам каменчан, погибших при защите Приднестровья 10:00 Торжественное собрание. Вручение юбилейных медалей Григориопольский район, с. Малаешты, площадь перед зданием Дома культуры 10:00 Церемония возложения цветов к местам упокоения защитников Приднестровья 10:00 Церемония награждения юб...
10:20
150 человек приднестровцев прошли ревакцинацию
07:20
Синоптики прогнозируют небольшое похолодание
14 martie 2022
16:50
Осадков не ожидается
13:30
Пострадавших нет, ведётся разбирательство
13 martie 2022
12 martie 2022
11 martie 2022
11:50
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
9 martie 2022
8 martie 2022
5 martie 2022
4 martie 2022
17:50
10:00 Кукольный спектакль «Царевна-лягушка» для детей Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 10:00-17:00 Выставка-комплимент «Оратория во славу женщины» Тирасполь, Централизованная библиотечная система, филиал № 4 10:00, 12:00, 14:00 Цикл занятий для детей: мастер-класс «Шапка Гугуцэ» по созданию теневого настольного театра; театрализованная кукольная сказка «Легенда о Мэрцишоре»; занятия с детьми проекта «Творческий калейдоскоп» ...
3 martie 2022
18:10
Физкультурно-спортивное общество было создано под эгидой Министерства внутренних дел в 2003 году
2 martie 2022
1 martie 2022
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Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.