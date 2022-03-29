Анонс мероприятий на 30 марта

Новости Приднестровья, 29 martie 2022 17:50

Анонс мероприятий на 30 марта

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17:50
Анонс мероприятий на 30 марта Новости Приднестровья
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Анонс мероприятий на 29 марта Новости Приднестровья
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27 марта потеплеет до +12°С Новости Приднестровья
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26 martie 2022
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25 martie 2022
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Анонс мероприятий на 26 марта Новости Приднестровья
09:00 Митинг, посвящённый Дню освобождения села Андреевка, литературно-музыкальная композиция Рыбницкий район, с. Андреевка, братская могила советских воинов и памятник односельчанам, погибшим в годы ВОВ 09:00 Международный турнир на призы Даниелы Могурян по художественной гимнастике 10:00, 12:00, 14:00 Занятия с детьми-участниками проектов «Волшебная мастерская» и «Творческий калейдоскоп» Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей 10:00 Митинг «Нам эхо памяти дано…», посвящен...
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Более 360 человек сделали за сутки прививки от коронавируса Новости Приднестровья
Завершили иммунизацию уже свыше 143 тысяч приднестровцев
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Анонс мероприятий на 24 марта Новости Приднестровья
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Решение Оперштаба от 21 марта 2022 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
21 martie 2022
17:50
Анонс мероприятий на 22 марта Новости Приднестровья
16:50
Решение Оперштаба от 21 марта 2022 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
20 martie 2022
17:50
Анонс мероприятий на 21 марта Новости Приднестровья
18 martie 2022
18:30
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Изменения затронут все отделения клиники общей площадью 3800 квадратных метров
17:50
Анонс мероприятий на 19 марта Новости Приднестровья
17 martie 2022
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От гречки до перловки: Рыбница и запас круп Новости Приднестровья
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12:50
ПАСЕ, декларация и «оккупация» Новости Приднестровья
Что означает заявление Парламентской ассамблеи Совета Европы по Приднестровью
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Прививки от COVID-19 за сутки сделали 85 человек Новости Приднестровья
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16 martie 2022
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Решение Оперштаба от 14 марта 2022 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
17:50
Анонс мероприятий на 17 марта Новости Приднестровья
Мероприятия, посвящённые 30-й годовщине со дня образования Народного ополчения ПМР Григориопольский район, п. Карманово, братская могила, памятник «Воину-освободителю», памятные знаки 09:00 Возложение цветов к могилам каменчан, погибших при защите Приднестровья 10:00 Торжественное собрание. Вручение юбилейных медалей Григориопольский район, с. Малаешты, площадь перед зданием Дома культуры 10:00 Церемония возложения цветов к местам упокоения защитников Приднестровья 10:00 Церемония награждения юб...
10:20
Прививки от COVID-19 за сутки сделали более 280 человек Новости Приднестровья
150 человек приднестровцев прошли ревакцинацию
07:20
О погоде на 16 марта: Без осадков, +7°С Новости Приднестровья
Синоптики прогнозируют небольшое похолодание
14 martie 2022
17:50
Анонс мероприятий на 15 марта Новости Приднестровья
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В школе-интернате села Попенки произошел пожар Новости Приднестровья
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13 martie 2022
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Решение Оперштаба от 7 марта 2022 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
9 martie 2022
17:50
Анонс мероприятий на 10 марта Новости Приднестровья
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Анонс мероприятий на 9 марта Новости Приднестровья
5 martie 2022
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Анонс мероприятий на 6 марта Новости Приднестровья
4 martie 2022
17:50
Анонс мероприятий на 5 марта Новости Приднестровья
10:00 Кукольный спектакль «Царевна-лягушка» для детей   Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 10:00-17:00 Выставка-комплимент «Оратория во славу женщины» Тирасполь, Централизованная библиотечная система, филиал № 4 10:00, 12:00, 14:00 Цикл занятий для детей: мастер-класс «Шапка Гугуцэ» по созданию теневого настольного театра; театрализованная кукольная сказка «Легенда о Мэрцишоре»; занятия с детьми проекта «Творческий калейдоскоп»       ...
3 martie 2022
18:10
Председателем «Динамо-центра» избран Виталий Нягу Новости Приднестровья
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