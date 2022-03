Noua funcție Instagram: Utilizatorii ar putea răspunde la story-uri cu mesaje vocale

14:40

La o lună după invazia Rusiei, părți ale Ucrainei sunt ruine, aproape un sfert din populația ei a fost forțată să-și abandoneze locuințele, iar la Mariupol, Harkiv și în alte localități s-au comis atrocități inimaginabile. Kievul și Guvernul au evitat totuși capturarea, mulțumită rezistenței remarcabile a poporului ucrainean, scrie The Financial Times, citată de g4media.ro. … Articolul The Financial Times: Solidaritatea demonstrată de SUA, UE și NATO e impresionantă, dar ar putea începe să se destrame apare prima dată în ZUGO.