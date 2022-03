Tinerii de la Centrul de Tineret Nisporeni, în vizită la muzeul din localitatea Ciutești

18:40

Consiliul Raional Nisporeni a anunțat rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Î.M. Centrul Stomatologic Raional Nisporeni. Potrivit rezultatelor ședinței Comisiei de concurs, pentru ocuparea funcției de director al Î.M. Centrul Stomatologic raional Nisporeni, învingător al concursului este Andronache Ion, cu media finală de concurs – 9,7. Amintim... The post Centrul Stomatologic Raional Nisporeni are un nou director appeared first on Portal de știri.