Japonia extinde sancțiunile împotriva Rusiei. Se interzice exportul mașinilor de lux, motocicletelor și alcoolului

14:20

Un cetățean român este cercetat penal pentru insultarea polițiștilor de frontieră. În plus, a rămas și fără permisul de conducere, fiindcă se afla la volan sub influența băuturilor alcoolice. Incidentul a avut loc în seara zilei de 26 martie curent, în punctul de trecere a frontierei Leușeni. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, domiciliat […]