Un bărbat din Cantemir ar fi fost înjunghiat de tatăl vitreg. Victima, transportată la spital

Politicianul rus de opoziţie Boris Nemţov a fost urmărit în 13 călătorii, timp de aproape un an, înainte de a fi asasinat, relatează luni BBC, preluat de Agerpres, care a realizat o investigaţie jurnalistică împreună cu Bellingcat şi The Insider. Nemţov era un adversar dur pentru preşedintele rus Vladimir Putin. Uciderea sa în 2015 reprezintă asasinatul politic cel mai grav de după venirea lui Putin la putere. Autorităţile ruse au negat însă orice implicare. Boris Nemţov a devenit cunoscut în an...