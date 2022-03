Ambasada Moldovei din Rusia: Numărul doritorilor de a dobândi cetățenia moldovenească a crescut de patru ori

12:20

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene infirmă informația distribuită de presa rusă cu privire la pretinsele adresări din partea misiunilor diplomatice moldovene privind evacuarea moldovenilor din regiunea Herson a Ucrainei prin intermediul forțelor armate ale Federației Ruse. Cu toate acestea, nu este clar dacă au fost sa nu evacuați cetățeni moldoveni sau dacă aceștia ar […]