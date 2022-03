Reumatismul: Gestionarea tratamentului medicamentos în sarcină

21:10

Bucuria părinților este să-și vadă bebelușii sănătoși și fericiți, însă uneori bebelușii plâng din diverse motive. Am selectat 11 sfaturi care v-ar putea ajuta să vă calmați bebelușii când plâng și să vă bucurați de clipele petrecute împreună. Înfășați-l S-ar putea să vă pară că un bebeluș înfășat se simte ca într-o cămașă de forță. Dar, pentru un bebeluș care plânge și este agitat, înfășarea i-ar putea oferi senzația că se află din nou în burtică. Cât de strâns ar trebui însă să-l înfășați? Destul de confortabil, încât să poată mișca ușor din mâini și picioare. Asigurați-vă mereu că puneți bebelușul pe spate. Opriți-vă din înfășat odată, dacă nu se mai poate întoarce de pe o parte pe cealaltă de sine-stătător. Schimbați-i poziția Părinții, de obicei, își leagănă bebelușul cu fața în sus, atunci când el are colici. S-ar putea să nu-l ajute. Ar fi bine să-l țineți cu fața în jos, punându-vă mâna sub burtica lui și să-i sprijiniți capul de brațul Dvs. Presiunea pe burtică îl va ajuta să scape de balonarea inconfortabilă. Includeți un zgomot alb Un pic de zgomot, i-ar da bebelușului Dumneavoastră senzația că se află din nou în burtică, pentru că de acolo, se auzeau des sunete de fundal, precum șuieratul. Pentru a reda aceste sunete calmante, conectați un ventilator, puneți coșul bebelușului lângă mașina de spălat vase, dați cu aspiratorul, conectați dușul sau radioul la o frecvență statică. E nevoie de un sunet constant cu un volum scăzut. Calmați-l Instinctul de a suge este foarte dezvoltat la bebeluși, așa că o suzetă l-ar calma pe bebelușul care are colici. Apropo, studiile arată că suzetele pot ajuta la prevenirea sindromului morții subite a sugarului (SMSS). Șșș! Produceți acest sunet fix lângă urechea bebelușului care are colici. Nu vă intimidați. Șâșâiți suficient de tare, așa încât bebelușul să vă poată auzi chiar dacă plânge. Faceți o plimbare În timpul sarcinii, bebelușii sunt obișnuiți cu multă mișcare pe care o face mama. Ei adorm îndată ce sunt mișcați. Puneți-i într-un leagăn. Luați-i în brațe cât stați într-un balansoar. Puneți-l într-un coș cu sistem de vibrații. Ați putea chiar merge la o plimbare cu mașina, însă nu vă așezați la volan dacă sunteți prea obosit. Masajul pentru bebeluși Puterea calmantă a atingerii Dumneavoastră ar putea face minuni unui bebeluș care are colici. Mulți bebeluși adoră contactul pielii pe piele. Studiile arată că bebelușii cărora li se face masaj, par să plângă mai puțin și să doarmă mai bine. Dezbrăcați bebelușul și faceți mișcări lente și apăsate pe picioare, brațe, spate, piept și față. Asta v-ar putea liniști și pe Dumneavoastră. Consultați pediatrul înainte de a folosi careva uleiuri sau loțiuni pe pielea bebelușului. Pentru un bebeluș care are balonări, masați burtica în sensul acelor ceasornicului sau luați-i picioarele și mișcați-le de parcă ar pedala, pentru a putea elimina din presiune. Purtați bebelușul În multe culturi, bebelușii petrec mult timp într-un port-bebe, fie în spatele sau la pieptul mamelor. Atunci când puneți bebelușul, care are colici, într-un port-bebe, ei se pot lipi aproape, și din fericire, adorm din cauza mișcărilor dumneavoastră. Port-bebe-urile, de asemenea, vă eliberează mâinile obosite, iar având mâinile libere ați putea face un sandwich. Însă rețineți că în timp ce purtați bebelușul, nu ar trebui să preparați mâncare, să consumați băuturi sau bucate fierbinți. Ajutați bebelușul să râgâie Un bebeluș care plânge, ar putea râgâi mult aer. Acel aer îl balonează, ceea ce îl face să plângă și mai tare. Prin lovituri ușoare pe spate, îl veți face să râgâie. Poziția clasică, în care capul bebelușului stă pe umărul Dumneavoastră, ajută, însă aceasta ar putea lăsa urme de vomă pe spate. Încercați altceva – puneți bebelușul în poală, cu fața în jos sau așezați-l. Cu una din mâini țineți-i pieptul și gâtul. Luați o pauză Pentru părinți e obositor să aibă grijă, nopți la rând, de un bebeluș care are colici. Este în regulă să vă simțiți obosit, frustrat și inapt. Dacă nimic nu pare să funcționeze, luați o pauză. Lăsați bebelușul în grija partenerului, unui membru de familie, unui prieten sau a unei bone. Dacă aveți un astfel de ajutor, să știți că este ok să vă lăsați bebelușul plângând, preț de câteva clipe, până când vă reveniți. Consultați un medic Dacă vă îngrijorează plânsul bebelușului, duceți-l la medic. Pediatrul Dumneavoastră v-ar putea sfătui și ar putea exclude careva cauze medicale. Cel mai probabil e că nu există vreo cauză. Unii bebeluși pur și simplu plâng mai mult decât alții. Așadar, următoarea dată când plânsul bebelușului vă face să tresăriți, rețineți două lucruri: nu este vina Dumneavoastră și asta n-o să țină la nesfârșit. Tradus de Andreea Gabura, stagiară Sănătate INFO, studentă Facultatea de Limbi Străine, USM. Cuvinte cheie: bebelusi plans sfaturi Sursa foto: Webmd.com Sursa: https://www.webmd.com