Colaborarea cu Securitatea l-a lăsat fără vila de protocol. Băsescu a pierdut dreptul la locuință gratuită

09:40

Republica Moldova va înregistra un regres economic fără precedent. Ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, a declarat, vineri seara, la o emisiune televizată, că Guvernul se așteaptă în acest an chiar la ”o creștere economică sub zero”. Potrivit ministrului, creșterea economică de 3,5% prognozată în acest an a fost compromisă de consecințele războiului din Ucraina, inflație, criza [...] Articolul Ministrul PAS al Finanțelor susține că în acest an vom avea ”o creștere” economică de zero procente sau chiar sub zero apare prima dată în Telegraph.md - Știri din Moldova.