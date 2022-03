Moldovenii, datori pentru pentru gazele naturale consumate în ianuarie și februarie curent 

13:10

Polițiștii de frontieră moldoveni, în coordonare cu Procuratura Briceni, au reținut patru persoane care au asigurat intrarea ilegală în Republica Moldova pentru 15 bărbați din Ucraina. Persoanele bănuite sunt cercetate în cadrul cauzelor penale inițiate pe faptul comiterii infracțiunii de organizare a migrației ilegale. Pe numele a trei din membrii grupărilor criminale a fost aplicat […]