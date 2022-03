Un bărbat, depistat la frontieră cu un permis de conducere falsificat pe care îl avea de mai bine de 20 de ani

13:10

Războiul a cauzat pagube de 63 de miliarde de dolari infrastructurii Ucrainei Războiul din Ucraina a cauzat pagube în valoare de 63 de miliarde de dolari la infrastructura ţării, indică o estimare realizată de Kyiv School of Economics, transmite luni BBC. Potrivit estimării, care a calculat impactul economic al invaziei ruse în Ucraina până la 24 martie, cel puţin 4.431 de clădiri rezidenţiale au fost avariate, distruse sau capturate, plus 92 de fabrici şi depozite şi 378 de şcoli. În plus, 12 a...