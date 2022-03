Comentariul Primăriei privind cazarea refugiaților la Spitalul de Ftiziopneumologie

08:50

A 94-a gală a premiilor Oscar s-a încheiat în urmă cu puțin timp cu o mare surpriză. Cel mai bun film a fost desemnat "CODA", pe care criticii nu îl vedeau ca favorit. Preferatul celorlalte ceremonii de premiere din ultima perioadă - de la Globurile de aur la Bafta - a fost "The Power of the Dog". Nu a luat Oscarul pentru cel mai bun film, dar Jane Campion a devenit a treia femeie din istorie recompensată pentru regie. Cele mai multe premii le-a luat "Dune" - șase, însă niciunul la o categorie c...