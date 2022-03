Anatolie Petreanu, masterand FIEB-UTM: „Să te înconjori de oameni profesioniști, dornici de a-și împărtăși cunoștințele, este o onoare”

23:45

Fiecare contribuabil care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 901 din Codul fiscal, are dreptul la o scutire personală anuală. Venitul impozabil se determină din venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de angajator, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.