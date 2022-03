Ucraina: Oraşul Cernihov a rămas fără apă, încălzire şi curent electric

08:20

Lista completă a trofeelor atribuite în cadrul celor 23 de categorii de premii care au fost decernate duminică seară la gala Oscar 2022.Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 9.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS).