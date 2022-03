O platformă de gheață mare cât Roma s-a prăbușit complet, în Antarctica. „E un semn pentru ce ar putea urma”

16:20

În fiecare an, în Postul mare, cel ce precedă sărbătoarea Paștelui, organizația Copil. Comunitate. Familie Moldova organizează o campanie care are drept scop adunarea fonduri pentru sprijinul familiilor și copiilor din comunitățile sărace. În acest an, CCF Moldova și-a propus să adune resurse financiare pentru atât pentru familiile social-vulnerabile din țară, cât și pentru copiii […] Articolul Postul înseamnă și fapte bune. Donează o masă pentru copii din comunitățile sărace și cei refugiați din Ucraina apare prima dată în Ecopresa.