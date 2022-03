VIDEO Mesajul Elenei Zelenskaya pentru Moldova: „Mulțumesc că ați adăpostit ucrainenii nevoiți să plece de acasă”

08:40

Mărturii cutremurătoare din Ucraina: „Mă urăsc pentru că pot face un duș, că am Wi-Fi; Suntem prizonieri în propriul nostru oraș” Din mijlocul suferinței și incertitudinii, Kristina se teme că Ucraina ar putea fi literalmente ștearsă de pe hartă. La fel ca milioane de tineri din această țară odată înfloritoare, simte că nu mai are […] Articolul Mărturii cutremurătoare din Ucraina: „Mă urăsc pentru că pot face duș, că am Wi-Fi; Suntem prizonieri în propriul oraș” apare prima dată în Realitatea.md.