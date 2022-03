Pe mai multe străzi din capitală traficul rutier va fi suspendat: Circulația transportului public va fi redicționată

19:10

Explozii puternice lângă Liov, în vestul Ucrainei; Localnicii sunt îndemnați să se adăpostească Autoritățile din Liov au anunțat trei explozii puternice în apropiere de capitala regională Liov și le-au cerut localnicilor să se adăpostească. „Au avut loc trei explozii puternice în apropiere de Liov, din direcția Krivciți, iar acum sună alarmele, așa că păstrați-vă calmul și adăpostiți-vă”, a anunțat guvernatorul regional Maxim Kozițki. ️Consequences of Russian shelling of Lviv (the West of Ukrai...