Ambasadorul Victor Chirilă și studenții basarabeni din București, la mormitele artizanilor Unirii Basarabiei cu România

Porțiunea de drum Porumbrei – Cimișlia este executată în proporție de 74%. Acesta are 19 km şi 2 benzi de circulație. Pe drumul de ocolire din Comrat, lucrările decurg cu un progres de 72%. Anunțul a fost făcut de către vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spînu. „Astăzi am întrepris o vizită la sudul Moldovei, unde am verificat cum decurg lucrările de renovare şi construcție a drumului național M3 pe sectoarele Porumbrei – Cimișlia şi a drumului de ocolire d...