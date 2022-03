Germania: Fumatul în mașină va fi interzis

15:00

An de an, cele mai bune filme și cei mai buni actori sînt premiați la ceremonia Oscar. Ți-am pregătit o selecție despre favoriții (filme, actori și actrițe) la Oscar 2022.Cele mai bine cotate filme la pariuri Oscar 2022The Power of the Dog – este filmul lui Jane Campion, cunoscută pentru uimitorul film The Piano, pentru care a luat Oscar în 1994. Filmul relatează povestea unui cowboy dur ș