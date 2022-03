Furie la Moscova după ce Biden a spus că Putin nu poate rămâne la putere

14:50

De la începutul acestui an au fost înregistrate 671 de cazuri de incendii de vegetație, soldate cu pagube esențiale. Cele mai multe au fost înregistrate în raionul Soroca – 110, urmate de Fălești – 41 și Ungheni – 40, informează Poliția, pe 25 martie. Oamenii legii reiterează că arderile de vegetație sunt interzise, iar nerespectarea prevederilor […] The post Poliția amintește că arderea vegetației este interzisă. Vinovații riscă amenzi până la 350 mii lei appeared first on NewsMaker.