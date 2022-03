Ministrul Finanțelor susține că în acest an vom avea ”o creștere” economică de zero procente sau chiar sub zero

Republica Moldova va înregistra un regres economic fără precedent. Ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, a declarat, vineri seara, la o emisiune televizată, că Guvernul se așteaptă în acest an chiar la ”o creștere economică sub zero”. • Potrivit ministrului, creșterea economică de 3,5% prognozată în acest an a fost compromisă de consecințele războiului din Ucraina, inflație, criza gazelor. Întrebat ce prognoză are acum ministerul pentru creșterea economică, Budianschi a spus: ”este de zero,...

