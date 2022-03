Începe perioada electorală pentru alegerile locale în 10 localități din R. Moldova. Vezi despre ce localități e vorba 

22:40

Parlamentul European a votat joi pentru oferirea unei asistenţe de 150 de mil. de euro pentru R. Moldova, sub formă de ajutor macrofinanciar pentru a acoperi o parte din nevoile sale de finanţare externă, informează un comunicat al PE. Cele 120 mil. de euro sub formă de împrumuturi şi 30 mil. de euro sub formă […]