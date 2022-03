„Merg să apere Rusia”. Liderul Osetiei de Sud trimite militari în Ucraina 

11:20

Ex-redactorul postului de televiziune „Pervîi Kanal" din Rusia, Marina Ovsiannikova, riscă încă o amendă. O instanță din Moscova a înregistrat protocolul cu privire la dosarul despre „discreditarea armatei ruse", scrie Novaya Gazeta, cu referire la site-ul judecătoriei. Marina Ovsiannikova riscă o amendă de la 30 000 la 50 000 de ruble (280-470 euro). Prima ședință de […]