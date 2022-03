Angajații MAI, implicați în gestionarea crizei refugiaților, vor primi sporuri salariale 

10:30

Ministerul Sănătății a expediat instituțiilor preșcolare din municipiul Chișinău circulara privind profilaxia bolilor prevenibile prin vaccinări în colectivitățile pentru copii. Potrivit documentului, în Republica Moldova există riscul izbucnirii unui focar de rujeolă, rubeolă, poliomielită, difterie și alte boli infecțioase. Acest lucru se va întâmpla în contextul valului mare de refugiați din Ucraina, dintre care aproape jumătate sunt copii, informează IPN. […]