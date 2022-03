Alegeri parlamentare in Malta: Laburistii sunt favoriti in pofida celor 9 ani de cand sunt la putere si a coruptiei statului. In 2017, jurnalista de investigatii Daphne Caruana Galizia a fost asasinata in propria masina dupa ce aceasta a explodat

Alegeri parlamentare in Malta: Laburistii sunt favoriti in pofida celor 9 ani de cand sunt la putere si a coruptiei statului. In 2017, jurnalista de investigatii Daphne Caruana Galizia a fost asasinata in propria masina dupa ce aceasta a explodat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md