VIDEO/ Vaccinarea împotriva COVID-19 în rândul persoanelor cu comorbidități

Avionul președintelui SUA, Joe Biden, a aterizat vineri, 25 martie, la Rzeszow, Polonia. În primele ore ale vizitei sale în Polonia, Joe Biden s-a întâlnit cu militarii americani, staționați în acest oraș pentru a întări flancul estic al NATO. Președintele american a mâncat pizza împreună cu soldații. This afternoon, I met with members of the...