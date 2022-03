Un bărbat din Ucraina a decedat la Chișinău din cauza Covid. În total, autoritățile raportează despre 6 noi decese

21:10

Președintele american Joe Biden a declarat pe 24 martie că este în favoarea excluderii Rusiei din G20. „Da. Cu toate acestea, decizia depinde de grupul G20 însuși", a spus el la o conferință de presă la Bruxelles. Potrivit Reuters, Biden a spus că dacă Indonezia, care găzduiește întâlnirea G20 din acest an, sau alte țări […]