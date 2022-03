BBC: Un colonel rus a fost ucis în Ucraina de propriii militari

21:40

Justin Crump, analist în domeniul intelligence şi cel militar, fondator şi CEO al Sibylline, Marea Britanie, a declarat, în cadrul conferinţei New Strategy Center ”War in Ukraine. Russian Aggression on the Doorstep of the Eastern Flank of NATO”, sesiunea a doua, numită „A Month since the Russian Invasion of Ukraine. A Military Assessment”, organizată pe … Articolul De ce eşuează Rusia în Ucraina? Analist militar: Putin a crezut mereu că ce-i în interesul lui e şi în interesul Rusiei şi viceversa apare prima dată în ZUGO.