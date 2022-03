În următoarele trei zile, motorina va costa cu 41 bani mai mult, iar benzina - cu 7 bani

15:40

Primarii din raionul Căușeni au anunțat premierul Natalia Gavrilița că au probleme la procurarea produselor alimentare. În cadrul întrevederii, pe care au avut-o cu șefa cabinetului de miniștri, aleșii locali au declarat că agenții economici refuză să le vândă marfă. • "Am publicat în două runde, nu a participat nici un agent economic la licitație, am început negocierile directe, nu a dorit să încheie un contract. Suntem în situația că pentru săptămâna viitoare nu avem produse alimentare. Am înc...