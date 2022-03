Alegerile anticipate pentru funcția de primar la Ghetlova,Orhei vor avea loc pe 29 mai

09:15

Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri mai multe modificări la legislația privind sistemul judecătoresc, cum ar fi procedura de numire a judecătorilor, a președinților și vicepreședinților instanțelor judecătorești de toate nivelurile, imunitatea judecătorilor, componența Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), durata mandatului de membru al CSM etc. Scopul acestui proiect de lege este de a sincroniza