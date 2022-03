RE/MAX Moldova cucerește topuri internaționale în imobiliare

16:50

SUA au înființat o echipa specială la Casa Albă care are mai multe misiuni, printre care și aceea de a monitoriza și analiza date despre eventuale intenții ale Rusiei de a ataca Republica Moldova și Georgia. Echipa este formată din oficiali din zona de securitatea națională și poartă denumirea de „Echipa Tiger”. De asemenea, aceasta este responsabilă pentru alcătuirea de planuri și răspuns imediat în cazul în care Rusia va folosi arme chimice sau nucleare în Ucraina, scrie g4media.ro cu referire la The New York Times.