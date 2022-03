Transportatorii pot tranzita liber Letonia și Ungaria

16:20

UE urmeaza sa ofere sprijin pentru fermierii ucraineni, pentru a-i ajuta sa-si pregateasca recoltele, in ciuda razboiului, scrie stiriagricole.ro. Ajutorul va consta in livrarea de carburant si ingrasaminte, insa, in acelasi timp, va fi acordat si un sprijin alimentar, a anuntat comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski. “Le vom oferi un ajutor agricultorilor ucraineni, care […] Articolul UE va oferi fermierilor ucraineni 50 000 de tone de carburanți apare prima dată în AgroTV.