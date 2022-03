03:50

Premierul Luxemburgului, Xavier Bettel, a afirmat joi după-amiază, la summitul Consiliului European, că Uniunea Europeană a făcut deja destul pentruThe post Neînţelegeri la summitul UE | Premierul Luxemburgului | “Eu cred că deja am făcut mult. Am dat Ucrainei armament, ceva ce nu mai făcusem până acum” appeared first on Omniapres.