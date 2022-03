Forțele liderului cecen Kadîrov nu au preluat controlul asupra primăriei din Mariupol, ci al unei clădiri de la periferie

09:50

Alina Radu în editorialul său din Ziarul de Gradă încearcă să întrevadă ce lupte se vor da în Moldova după o lună de război în Ucraina. Trăim cu o armată rusă alături, care staționează ilegal din ziua înființării R. Moldova, asta după ce am suportat și un război al armatei ruse în 1992. Am văzut că Rusia poate să atace neanunțat, dur, cu sânge rece în Georgia și Ucraina. Deci, de ce am crede că nu o va mai face o dată? Se întreabă autoarea. În opinia Alei Radu, ceea ce a făcut Moldova în cele 4 săptămâni de război – a făcut cel mai bine. Partea bună a Moldovei s-a organizat și a gestionat sute de mii de refugiați, a cazat, a alimentat, a îngrijit, a transportat, a colectat, a informat, iar o altă parte a Moldovei a lansat mesaje false, că ucrainenii vin la piscină și la mâncare gratuită, că nu are sens nimic de făcut, căci oricum vine războiul. Deocamdată, a învins partea bună. Dar lupta e grea și loviturile vor continua, indiferent dacă continuă sau nu războiul. Vor crește prețurile, va crește criza energetică, va crește fluxul de migranți, vor crește incertitudinile. Și ne vom împărți iar în două: o parte va distribui falsuri și panici, iar altă parte își va răsufleca mânecile și va munci să amortizeze loviturile, să ajute, să contribuie, conchide Ziarul de Gradă.