Medvedev: „Sancțiunile occidentale nu vor influența Kremlinul”

În fiecare an, la data de 23 martie este marcată Ziua mondială a meteorologiei. Această dată reprezintă intrarea în vigoare, în anul 1950, a Convenției ONU care a transformat vechea Organizație meteorologică internațională în organizație interguvernamentală, denumită și ca Organizația Meteorologică Mondială. În acest an, Ziua mondială a meteorologiei se desfăşoară sub sloganul: „Avertizare timpurie […]