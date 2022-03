Liderii G7 avertizează Rusia împotriva folosirii armelor chimice, biologice sau nucleare

21:30

Jurnalista Oxana Baulina a murit în timp ce filma un reportaj despre distrugerile din Kiev. Informația a fost confirmată de redacția The Insider, pe 23 martie. Oxana Baulina, jurnalistă The Insider, se afla la Kiev și filma distrugerile din cartierul Podolsk, care a fost bombardat acum câteva zile. În acest timp, s-a produs un nou