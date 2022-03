VIDEO Doi tineri din Ialoveni furau plăcuțe cu numere de înmatriculare în Ucraina și cereau recompensă până la 2000 EUR

18:10

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a îndemnat presa să nu „dramatizeze” pe tema plecării din țară a anumitor artiști, din cauza războiului provocat de Rusia în Ucraina, pe care Kremlinul îl numește „operațiune militară specială”, care are drept scop „denazificarea” țării. „Nu este asta cel mai important, fiți de acord că o celebritate […] The post Kremlinul, despre decizia unor artiști de a părăsi țara, după invazia Ucrainei: „Rusia are multe stele” appeared first on NewsMaker.