Un tânăr a fost reținut, după ce a spart două magazine de la Orhei și a furat mai multe bunuri

12:10

The Guardian: Riscul unei lovituri de stat organizată de FSB împotriva lui Putin crește cu fiecare săptămână Riscul unei lovituri de stat organizată de FSB (serviciul de securitate al Rusiei) împotriva lui Vladimir Putin crește cu fiecare săptămână în care războiul din Ucraina continuă, scrie The Guardian. Publicația britanică citează sub protecția anonimatului un oficial din cadrul serviciilor de informații ale Rusiei care a afirmat că haosul și nemulțumirea au cuprins serviciile de securitate...