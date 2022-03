Peskov, despre presupusa dispariție a lui Șoigu: Ministrul Apărării nu are acum timp pentru mass-media

Purtătorul de cuvânt al Moscovei, Dmitri Peskov, a comentat dispariția bruscă din spațiul public al ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu. Potrivit oficialului rus, ministrul „nu are acum timp pentru activitatea mass-media”, preocuparea principală fiind operațiunea militară în Ucraina. „Ministrul Apărării, Serghei Şoigu, nu are acum timp pentru activitatea mass-media, deoarece are multe îngrijorări ce … Articolul Peskov, despre presupusa dispariție a lui Șoigu: Ministrul Apărării nu are acum timp pentru mass-media apare prima dată în ZUGO.

