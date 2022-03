O mare navă rusească de desant, lovită în portul Berdyansk de către Ucraina

18:30

Ucraina și Rusia au redactat o primă versiune a unui plan de pace ce include 15 puncte, printre care încetarea focului și retragerea trupelor rusești dacă Kievul își declară neutralitatea și acceptă o limită asupra forțelor sale armate, scrie Financial Times, citând 3 surse apropiate de discuții. UPDATE 17:34 În replică, purtătorul de cuvânt al ...The post FT: Rusia și Ucraina au redactat un plan de pace pentru încheierea războiului / Reacția Kremlinului first appeared on Radio Orhei.