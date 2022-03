Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, despre dispariția lui Serghei Shoigu din spațiul public: „Ministrul are acum multe griji și nu are timp pentru activitatea mediatică”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat dispariția din spațiul public al ministrului rus al Apărării, Serghei Shoigu. Peskov a declarat pentru CNN că ministrul rus al Apărării are acum multe griji și nu are timp pentru activitatea mediatică, transmite Meduza. „Ministrul Apărării are acum o mulțime de griji, după cum înțelegeți. Este...

